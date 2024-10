Que faire avec votre IBAN suite au piratage de Free ?

Temps de lecture : 4 minutes

La récente cyberattaque dont a été victime Free a exposé les informations personnelles de plusieurs millions d’abonnés. Ce piratage a entraîné la diffusion de centaines de milliers d’IBAN, posant des risques potentiels pour les utilisateurs concernés. Si la fuite de votre IBAN peut sembler mineure, elle présente toutefois certains dangers lorsqu’elle est associée à d’autres données. Cet article explique les mesures de protection à adopter pour sécuriser vos comptes et identifier les signes de fraudes possibles.

Comprendre les risques liés à la fuite de votre IBAN

Un IBAN, ou International Bank Account Number, est l’identifiant d’un compte bancaire utilisé pour les transactions nationales et internationales. Contrairement aux informations de carte bancaire, l’IBAN seul ne permet pas de retirer de l’argent. Cependant, s’il est combiné avec d’autres données personnelles, un fraudeur peut tenter de l’utiliser pour des opérations frauduleuses, comme des prélèvements non autorisés ou des arnaques par téléphone.

Dans le cas de Free, la fuite inclut non seulement les IBAN de 5,11 millions d’abonnés Freebox, mais aussi des informations de contact et des fiches clients, ce qui facilite les tentatives de fraude. Les pirates ont d’ailleurs commencé à diffuser un échantillon de 100 000 IBAN, rendant la situation critique pour les clients exposés. Cette diffusion ouvre la voie à des fraudes sophistiquées que les utilisateurs doivent surveiller.

Actions à entreprendre pour protéger votre compte bancaire

Surveillez vos transactions bancaires

Il est essentiel de contrôler régulièrement l’historique de vos transactions bancaires pour détecter toute activité inhabituelle. La fraude au prélèvement est en effet une méthode courante où des prélèvements non autorisés sont initiés par des tiers. En vérifiant fréquemment vos relevés, vous pouvez réagir rapidement en cas de prélèvement suspect.

En France, vous disposez de 13 mois pour signaler une transaction frauduleuse et obtenir un remboursement. Dès que vous constatez un débit douteux, contactez immédiatement votre banque pour entamer la procédure de contestation.

Méfiez-vous des appels et des emails suspects

Les pirates peuvent utiliser les informations volées pour orchestrer des escroqueries. Par exemple, une arnaque aux faux conseillers bancaires peut être mise en place, dans laquelle un individu prétend être un agent de votre banque pour recueillir d’autres informations sensibles. Méfiez-vous des appels non sollicités et des emails douteux. En cas de doute, contactez directement votre banque via les canaux officiels.

Évitez les arnaques au SIM swap

Une autre méthode de fraude bancaire impliquant l’IBAN est le « SIM swap », où les pirates usurpent votre identité pour transférer votre ligne téléphonique vers un autre appareil. Cela leur permettrait d’accéder à vos applications bancaires, messageries, et autres services de paiement. Contactez votre opérateur pour renforcer la sécurité de votre ligne et éviter toute modification non autorisée.

Que faire en cas de prélèvement frauduleux ?

Si vous remarquez un prélèvement suspect, réagissez immédiatement. La banque est tenue de rembourser les montants débités frauduleusement après vérification de la fraude. Veillez toutefois à signaler les incidents rapidement afin d’éviter toute complication.

Déposez une plainte et alertez les autorités

Pour renforcer votre dossier en cas de fraude, déposez une plainte auprès des autorités compétentes. Cela permettra également d’alerter les organismes chargés de la cybersécurité en France, tels que l’ANSSI et la CNIL, qui collaborent avec Free pour contenir les risques de cette attaque massive.

Protégez vos autres comptes en ligne

Enfin, renforcez la sécurité de vos comptes en ligne, notamment ceux associés à votre téléphone et à votre banque. Utilisez des mots de passe uniques et robustes, et activez l’authentification à deux facteurs chaque fois que possible pour minimiser les risques d’intrusions non autorisées.

Soyez vigilants

La cyberattaque subie par Free met en lumière l’importance de la vigilance dans la gestion de ses informations bancaires. Bien que l’IBAN seul ne permette pas de débiter un compte, les tentatives de fraude au prélèvement et au SIM swap montrent que cette donnée n’est pas sans risque. En suivant les recommandations ci-dessus, vous pouvez limiter les risques de fraude et protéger efficacement vos comptes en cas de fuite de données. Il est essentiel de rester vigilant et d’adopter des mesures de sécurité adaptées pour éviter d’éventuels abus.