Finance islamique

Dans cette rubrique banque.org vous apporte des informations claires et pertinentes sur la finance islamique. Les Crédits islamiques et autres formes de financement privé et professionnels islamiques n’étant pas encore disponible pour le grand public, d’autres solutions de finance islamique existe bel et bien. L’épargne islamique, comme les PEA islamiques (Plan d’Epargne Action) sont accessible facilement par toute personne domiciliée en France, possédant de haut revenus ou bien de petits revenus. Les solutions de Finance Islamique que nous souhaitons mettre en avant sur notre site sont des solutions de finance islamique accessible au grand public. En 2018, les offres de finance islamique se développent en France, mais toutes ne sont pas accessible par le grand public ; certaines offres étant réservées à une élite.

Bien qu’il n’existe en France pas de banque islamique à proprement dit, hormis la Chaabi Banque, d’autres grandes banques ouvrent ce qu’on appelle des fenêtres islamiques. Ces banques, qui ne sont pas des banques islamiques à la base, développent un département totalement indépendant en Finance islamique, dont les fonds gérés ne sont pas mélangés avec les fonds Haram de la banque conventionnelle. Ainsi, des banques islamiques se développent en France, en ouvrant ces fenêtres islamiques, leur permettant de développer de nouvelles solutions de finance islamique, en respect avec les préceptes de la finance islamique (respect strict d’un Charia Board) mais aussi des lois fiscales françaises.