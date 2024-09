Classement des banques d’affaires en France

Goldman Sachs Goldman Sachs est souvent considérée comme la crème de la crème en matière de banque d’investissement. Avec une réputation prestigieuse et une présence mondiale, elle domine régulièrement les classements des banques d’affaires en M&A. Sa vaste expertise, ses solides relations avec les clients et sa capacité à exécuter des transactions complexes en font un choix populaire parmi les grandes entreprises.

JPMorgan Chase JPMorgan Chase est un autre acteur majeur dans le domaine du M&A. Grâce à sa taille et à sa portée mondiale, la banque est bien positionnée pour conseiller sur des transactions de grande envergure. Son équipe d’experts en fusion-acquisition offre des solutions innovantes et sur mesure, ce qui lui permet de figurer régulièrement parmi les meilleures banques d’affaires dans ce domaine.

Morgan Stanley Morgan Stanley est réputée pour son expertise en matière de services financiers, notamment dans le domaine du M&A. La banque dispose d’une équipe talentueuse de conseillers en fusion-acquisition qui travaillent en étroite collaboration avec les clients pour réaliser des transactions réussies. Son réseau mondial et son approche axée sur le client en font un choix de prédilection pour de nombreuses entreprises.

Bank of America Merrill Lynch Bank of America Merrill Lynch est une autre grande banque d’affaires qui se distingue dans le domaine du M&A. Avec une expertise approfondie dans une variété de secteurs, la banque offre des conseils stratégiques et une exécution de premier ordre pour ses clients. Son engagement envers l’innovation et son approche axée sur les résultats en font un acteur clé sur le marché du M&A.

Citi Citi est une institution financière mondiale qui occupe une place de choix dans le secteur du M&A. Avec une présence dans plus de 160 pays, Citi offre des services de fusion-acquisition de premier plan à une clientèle diversifiée. Sa capacité à fournir des solutions créatives et son engagement envers l’excellence en font l’une des meilleures banques d’affaires en matière de M&A.

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking (CIB) BNP Paribas est l’une des principales banques d’investissement en France et en Europe. Avec une expertise reconnue dans le domaine du M&A, elle conseille ses clients sur une large gamme de transactions, allant des fusions transfrontalières aux acquisitions stratégiques. Sa connaissance approfondie des marchés locaux et internationaux en fait un partenaire de confiance pour les entreprises cherchant à conclure des transactions complexes.

Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB) Société Générale est une autre banque française qui joue un rôle important dans le secteur du M&A. Grâce à son réseau mondial et à son savoir-faire en matière de services financiers, elle offre des solutions personnalisées et innovantes à ses clients. Son approche axée sur le partenariat et sa capacité à anticiper les tendances du marché en font un choix populaire parmi les entreprises européennes et internationales.

Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB) Filiale du Groupe Crédit Agricole, spécialisée dans les services de banque d’investissement et de financement pour les grandes entreprises et institutions financières. Elle est reconnue pour son expertise en financement structuré, en financements export et en conseil en fusions et acquisitions.

Natixis Natixis est une banque française qui mérite d’être mentionnée dans le domaine du M&A, en particulier dans le segment des Small Cap. Avec une équipe dédiée à ce marché, elle offre des conseils spécialisés et des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises de taille moyenne. Son engagement envers l’innovation et sa capacité à fournir des services personnalisés en font un partenaire de choix.

Lazard Frères Banque d’affaires indépendante, réputée pour ses services de conseil financier, notamment en fusions et acquisitions et en restructuration. Elle offre une expertise de haut niveau pour les transactions complexes et stratégiques, tant en France qu’à l’international.

Rothschild & Co Offre des services de conseil financier mondial, y compris en fusion et acquisition, stratégie et financement, ainsi que la gestion d’actifs et de fortune. Son indépendance et son approche personnalisée en font un acteur majeur dans le conseil aux entreprises et aux familles fortunées.

HSBC France Filiale française du groupe HSBC, proposant des services de banque d’investissement, y compris les marchés de capitaux et le financement structuré. Elle accompagne les entreprises françaises dans leur développement international, notamment vers l’Asie et le Moyen-Orient.

Cap Cession Cap Cession est une société de conseil en fusion-acquisition spécialisée dans les opérations impliquant des entreprises de taille moyenne et des PME. Basée en France, elle offre des services sur mesure aux entrepreneurs, aux actionnaires et aux investisseurs dans le cadre de transactions de cession, d’acquisition ou de levée de fonds. Son expertise sectorielle et sa connaissance approfondie du marché des PME en font un acteur clé pour les opérations dans ce segment.

Oddo BHF Oddo BHF est une banque franco-allemande qui se distingue dans le domaine du M&A, notamment dans le segment des Small Cap. Forte de son expertise en finance d’entreprise et de sa présence européenne, elle propose des solutions sur mesure aux entreprises cherchant à réaliser des opérations de fusion, d’acquisition ou de cession. Son approche axée sur le conseil stratégique en fait un acteur important sur le marché du M&A.

